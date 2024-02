DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wien (pta/28.02.2024/17:40) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Österreichische Beteiligungs AG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. Registrierter Sitz und Staat: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt 5. Datum der Schwellenberührung 28.02.2024

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 56,40 0,00 56,40 327.272.727 Schwellenberührung Situation in der 56,40 0,00 56,40 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000743059 0 184.581.798 0,00 56,40 Summe: 184.581.798 56,40

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Government of Abu Dhabi 2 Republik Österreich 3 Abu Dhabi National Oil 1 24,90 24,90 Company (ADNOC) P.J.S.C. 4 Österreichische 2 31,50 31,50 Beteiligungs AG

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A Stimmrechte nach der Hauptversammlung: 184,581,798

10. Sonstige Kommentare Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft wurden bislang zu 24,90 % von der Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C (MPPH), welche indirekt im vollständigen Eigentum der Regierung von Abu Dhabi (GAD), Vereinigte Arabische Emirate, steht, sowie zu 31,50 % von der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) (vormals Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH), welche im vollständigen Eigentum der Republik Österreich steht, gehalten.

Mit Aktienkaufvertrag vom 20. Dezember 2022 erwarb GAD durch die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. (ADNOC), welche vollständig in ihrem Eigentum steht, aufschiebend bedingt sämtliche 24,90% der Anteile an der OMV Aktiengesellschaft, welche bislang von der MPPH gehalten wurden.

Mit Wirkung zum 28. Februar 2024 wurden, nach Erfüllung aller Bedingungen unter dem Aktienkaufvertrag zwischen MPPH und ADNOC, sämtliche der 24,90 % der Anteile an der OMV Aktiengesellschaft von der MPPH auf ADNOC übertragen. GAD hält daher durch ADNOC keine Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 mehr, sondern Aktien.

Ebenso mit Wirkung zum 28. Februar 2024 trat ADNOC dem bestehenden Syndikat zwischen MPPH und ÖBAG bei, während MPPH aus dem Syndikat ausschied. Die rund 56,40 % Aktien an der OMV Aktiengesellschaft, welche durch das Syndikat gehalten werden, werden nun zu 24,90 % von ADNOC gehalten, die übrigen 31,50 % des Syndikats werden unverändert von der ÖBAG gehalten. Die Anteile werden den Syndikatspartnern wechselseitig zugerechnet.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des Syndikats als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und ihre Eigentümer sowie für die MPPH und ihren Eigentümer.

