wO Börsenlounge: Apple | Nvidia | Nel - Frank Thelen über BYD, KI und Health Tech

Technik-Experte Frank Thelen ist zu Gast in der wO Börsenlounge. Mit ihm spreche ich darüber, ob Apple den KI-Hype verschlafen hat, welche Rolle BYD in Europa übernimmt und welche Trends in Zukunft eine Rolle spielen!Apple scheint aufgewacht zu sein. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, soll das Projekt Apple-Car auf Eis gelegt worden sein. Stattdessen wird sich ein Großteil der Mitarbeiter auf die Projekte generative KI konzentrieren. Tim Cook scheint endlich erkannt zu haben, dass der Tech-Riese bei dem Thema in Rückstand geraten ist. Die Aktie von Beyond Meat ist nach US-Börsenschluss durch die Decke gegangen. Es dauerte noch nicht einmal eine Stunde und der Kurs hatte …

