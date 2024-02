Anzeige / Werbung

Rivian Aktie: Einbruch auf Allzeittief nach den Zahlen! Chance auf Turnaround im Jahr 2024?

Rivian hat auch eine starke Partnerschaft mit Unternehmen wie Amazon, die in das Unternehmen investiert haben und große Bestellungen für Lieferfahrzeuge aufgegeben haben. Es handelt sich hier um 100.000 Fahrzeuge, die teilweise auch schon in Europa eingesetzt werden. Dies zeigt das Vertrauen und die Anerkennung seitens großer Unternehmen in die Produkte und die Vision von Rivian. Bezüglich weiterer Kunden hat sich Rivian bereits geöffnet und bietet den Lieferwagen auch "frei" außerhalb des Amazon-Universums an. Dennoch bleibt Amazon einer der großen Anteilseigner und profitiert letztlich davon, wenn bei Rivian das Geschäft anzieht.

Insgesamt hat Rivian nicht nur eine ausbaufähige Palette von Elektrofahrzeugen entwickelt, sondern setzt sich auch für Innovation, Nachhaltigkeit und die Schaffung einer besseren Zukunft ein. Mit einer Mischung aus robustem Design, Leistungsfähigkeit und Umweltbewusstsein hat sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur in der Automobilbranche entwickelt und könnte eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität spielen. Die Aktien sind mit den starken Partnern im Hintergrund, zu denen auch Ford zählt, gut untermauert und bieten vor dem Hintergrund einer Turnaround-Story deutliches Potenzial.

