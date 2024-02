Bitcoin Kurs Prognose: BTC-Kurs explodiert extrem! Jetzt kaufen oder auf Korrektur warten?

Derzeit scheint es so, als ob der Bitcoin Kurs nicht aufzuhalten sei, denn die größte Kryptowährung der Welt gewinnt immer mehr an Wert. Alleine heute konnte der BTC-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ein Plus von 4,14 % verzeichnen - und nichts deutet darauf hin, dass dieser starke Anstieg schon kurz vor dem Ende steht. So fragen sich nun viele Krypto-Anleger, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt in Bitcoin zu investieren oder ob nicht lieber die nächste Kurskorrektur abgewartet werden sollte. Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf diese Problematik und erklären, welche Punkte für und gegen eine Investition in den BTC-Token zum jetzigen Zeitpunkt sprechen.

Ist der Bitcoin Kurs noch aufzuhalten?

Tatsächlich zeigt sich der BTC-Token auch bei einer längerfristigen Betrachtung als äußerst bullisch. So konnte der Token in den letzten sieben Tagen satte 15,72 % zulegen (siehe Bild unten) und teilweise besonders starke Sprünge nach oben verzeichnen. So wird Bitcoin aktuell laut den Daten von CoinGecko zu einem Preis von 59.391,86 US-Dollar gehandelt. Noch überzeugender präsentiert sich die größte Kryptowährung der Welt bei einem Blick auf den vergangenen Monat. Denn in den letzten 30 Tagen konnte Bitcoin um 40 % zulegen und damit stetig in die Richtung des bisherigen Allzeithochs von 69.000 US-Dollar steigen.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Anhand des obigen Bildes lässt sich auch feststellen, dass Bitcoin teilweise innerhalb von gerade einmal 24 Stunden besonders starke Sprünge erleben kann. So stieg der BTC-Token nicht zum ersten Mal innerhalb eines Tages um über 4.000 US-Dollar an. Dies zeigt einen ganz klaren Hype um die älteste Kryptowährung der Welt und verspricht, dass ein Ende noch lange nicht in Sicht ist.

Dieser Meinung ist zumindest der Krypto-Unternehmer Mike Novogatz. Dieser hat auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) über 464.000 Follower und ist eine der bekanntesten Stimmen in der Krypto-Szene. Über seinen Account erklärte er heute, dass seiner Meinung nach Bitcoin derzeit in einer wichtigen Preisfindungsphase verweilt - und zwar zum ersten Mal, seitdem es als Bitcoin-Spot-ETF auf dem US-amerikanischen Markt gehandelt werden kann.

$BTC is in price discovery phase. Maybe really for the first time since it's been an asset as now the bulk of US wealth has easy access. Hard to predict where we stop. - Mike Novogratz (@novogratz) February 28, 2024

Sein Tweet erklärt weiterhin, dass es derzeit schwer einzuschätzen sei, wo der aktuelle Preisanstieg aufhören wird. So ist es durchaus möglich, dass Bitcoin schon bald das bisherige Allzeithoch überholen könnte und noch vor dem Bitcoin-Halving, das bereits im kommenden April stattfinden wird, einen neuen Höchststand erreicht.

Kein Wunder, dass sich aktuell viele Krypto-Anleger fragen, ob derzeit eine Investition in den BTC-Token noch sinnvoll ist oder ob nicht doch auf einen Preisrückgang und eine entsprechende BTC-Kurskorrektur gewartet werden sollte.

Bitcoin kurz vor einer Kurskorrektur?

Tatsächlich gibt es auch einige Stimmen von verschiedenen Krypto-Analysten, die vor einem baldigen Kurseinbruch von Bitcoin warnen. So erklärt zum Beispiel der Krypto-Experte JACKIS (@i_am_jackis) auf X, dass sich der BTC-Kurs aktuell in einem "Extrem" befindet und dieser enorme Hype nicht lange anhalten kann. Stattdessen dürfte seiner Meinung nach schon bald der Fokus auf die verschiedenen Altcoins wie Ethereum (ETH) oder Cardano (ADA) verschoben werden. Dies würde laut JACKIS dazu führen, dass diese Altcoins dann 200 % und mehr an Wert gewinnen werden.

Bitcoin approaching 60K & sucking up all the liquidity from the altcoin market. We are at the extremes but this is not gonna last for long ofc



Lots of these alts are red on the day but all holding their HTF structures very well. With BTC upside, the moment it pauses, many of… - JACKIS (@i_am_jackis) February 28, 2024

So könnte der aktuell besonders starke Kursanstieg von Bitcoin auch damit zu erklären sein, dass sich einerseits viele Krypto-Anleger bereits auf das kommende Bitcoin-Halving vorbereiten und deshalb in den BTC-Token investieren. Denn die historischen Daten belegen, dass ein solches Ereignis, das alle vier Jahre (oder genauer: alle 210.000 BTC-Blöcke) stattfindet, regelmäßig einen Bullenmarkt ausgelöst hat. So entsteht bereits jetzt ein Hype, der in Hysterie enden könnte - zumindest laut dem Krypto-Analysten Stockmoney Lizards.

Dieser erklärt ebenfalls über X, dass sich das Schema alle vier Jahre einfach wiederholt: Zunächst beginnt der Kurs zu steigen, woraufhin ein Hype entsteht, der letztendlich in einer starken Kurskorrektur endet.

Altcoin update



We are just seeing the start of the next altcoin season. The last ones were 2020 and 2016. Every 4 years we see the same thing, pump, hype, hysteria. pic.twitter.com/rDIwd7L6zt - Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) February 28, 2024

Sollte der Krypto-Experte mit seiner Einschätzung recht behalten, dann könnte der BTC-Kurs schon bald um 20 bis 30 % nach unten stürzen. Eine Investition in Bitcoin ist damit zum aktuellen Zeitpunkt mit einigen Risiken behaftet. Es könnte allerdings sinnvoll sein, stattdessen in die verschiedenen Altcoins zu investieren, die schon bald starke Zuflüsse verzeichnen könnten. Gerade Bitcoin-Alternativen könnten im Hinblick auf den aktuellen BTC-Hype schnell an Relevanz gewinnen.

Green Bitcoin: Altcoin-Alternative für Bitcoin-Liebhaber

Hinter Green Bitcoin ($GBTC) steht ein frisches Konzept, das sich erst seit wenigen Tagen im Presale befindet und trotzdem innerhalb kürzester Zeit viele Anleger überzeugen konnte. So wurde innerhalb von 24 Stunden ein Kapital von über 1,1 Millionen US-Dollar gesammelt - Tendenz steigend. Dabei setzt der Green Bitcoin auf die Idee des "gamifizierten Green Stakings". Bei dieser Methode profitieren Nutzer direkt vom Bitcoin Kurs und können dadurch Belohnungen erhalten. Genauere Informationen dazu finden interessierte Krypto-Anleger im offiziellen Greenpaper.

Besuche jetzt die Green Bitcoin Webseite!

Bereits jetzt haben einige Krypto-Experten den $GBTC-Token genau durchleuchtet und ihre fundierte Meinung dazu abgegeben. So erklärt zum Beispiel der Krypto-Influencer "Decrypt Crypto" auf seinem YouTube-Kanal, dass er von der Idee hinter Green Bitcoin positiv überrascht wurde und von dem Krypto-Projekt überzeugt ist.

Aktuell befindet sich Green Bitcoin im Presale und kann zu einem festen Preis von aktuell 0,4982 US-Dollar erworben werden. Allerdings ändert sich dieser Preis automatisch im Vorverkauf, sobald ein Meilenstein überschritten wurde. Frühzeitige Investoren profitieren also alleine durch einen frühzeitigen Kauf von einem günstigen Preis. Darüber hinaus ist auch das Staking bereits freigeschaltet und bietet für Anleger im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 256 %. So kann es sich durchaus lohnen, sich schon jetzt näher mit dem Green Bitcoin Projekt zu beschäftigen.

Investiere jetzt in den $GBTC-Token!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.