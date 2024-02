DJ PTA-Adhoc: REALTECH AG: Vorläufige Zahlen zum Konzernabschluss 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leimen (pta/28.02.2024/19:10) - Die REALTECH AG gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen Konzernumsatz von ca. 10.565 TEUR (Vorjahr: 10.109 TEUR) und erzielte dabei ein positives EBITDA von ca. 510 TEUR (Vorjahr: 616 TEUR) sowie ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von ca. 314 TEUR.

In der zweiten Jahreshälfte erzielte der REALTECH-Konzern einen Umsatz von ca. 5.393 TEUR (Vorjahr: 5.133 TEUR) und verzeichnete ein EBITDA von ca. 571 TEUR (Vorjahr: 211 TEUR). Das Betriebsergebnis EBIT belief sich im zweiten Halbjahr auf ca. 493 TEUR.

Diese Ergebnisse unterstreichen die finanzielle Stabilität von REALTECH und bilden die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2024 strebt der Vorstand auf Konzernebene weiterhin ein positives Betriebsergebnis (EBIT) an und plant, adäquate Wachstumschancen konsequent zu nutzen.

Zum Stichtag 31.12.2023 verfügte der REALTECH-Konzern über Netto-Finanzmittel (Barmittel, Festgelder und festverzinsliche Wertpapieranleihen) in Höhe von insgesamt ca. 6.234 TEUR (Vorjahr: 6.345 TEUR). Diese weiterhin solide finanzielle Basis erlaubt REALTECH im Jahr 2024 die erforderliche Weiterbildung seiner Mitarbeitenden sowie wichtige Weiterentwicklungen seiner Lösungen in KI-Technologien. Jährliche Investitionen von ca. 1.000 TEUR sind für die Umsetzung vorgesehen, ohne wesentliche Kostensteigerungen.

Weitere detaillierte Informationen werden im Ende März erscheinenden Geschäftsbericht veröffentlicht.

Aussender: REALTECH AG Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen Land: Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com

ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

