DJ Automotive-Bereich von Thyssenkrupp Opfer von Cyberangriff

Von James Rundle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahlkonzern Thyssenkrupp arbeitet an der Wiederherstellung des normalen Betriebs nach einem Cyberangriff auf seine Automotive-Aktivitäten in der vergangenen Woche. Man habe eine Reihe von Systemen offline genommen, nachdem ein unbefugtes Eindringen in die IT-Systeme des Geschäftsbereichs Automotive Body Solutions festgestellt worden sei. "Die Bedrohungslage ist unter Kontrolle, und wir arbeiten an einer schrittweisen Rückkehr zum normalen Betrieb", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Obwohl die Produktion durch die Abschaltung gestoppt wurde, sei das Unternehmen weiterhin in der Lage, seine Kunden zu beliefern. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Anzeichen dafür, dass Daten gestohlen oder verändert worden seien, und andere Teile des Geschäftsbereichs Automobiltechnik seien nicht betroffen gewesen, so die Sprecherin. Über den Cyberangriff hatte zuerst die Saarbrücker Zeitung berichtet.

