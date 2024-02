Das Blueprint Mixed Reality Guidance System bietet Chirurgen in der Schulterendoprothetik ein neues Werkzeug zur Durchführung ihrer präoperativen Planung

Stryker (NYSE:SYK), ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnologien, gab heute bekannt, dass die ersten Operationen in der Schulterendoprothetik mit dem Blueprint Mixed Reality (MR) Guidance System in Europa von Professor Julien Berhouet, MD, PhD, CHRU Tours Hospital, Frankreich, und Dr. Lionel Neyton, MD, orthopädischer Schulterchirurg am Centre Orthopédique Santy und Hôpital Privé Jean Mermoz in Lyon, Frankreich, erfolgreich abgeschlossen wurden.

Stryker's Blueprint Mixed Reality Guidance System offers shoulder arthroplasty surgeons a new tool to execute their pre-operative plan. (Photo: Business Wire)

"Es ist aufregend, eines der ersten beiden Krankenhäuser in Europa zu sein, das das Mixed Reality Guidance System von Stryker einsetzt", sagte Professor Berhouet. "Ich freue mich auch, dass ich zusammen mit drei anderen Zentren in Frankreich eine Pilotstudie leiten darf, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser neuen Technologie zu untersuchen."

"Das Blueprint Mixed Reality System ermöglicht es mir, meine Eingriffe zum Ersatz von Schultergelenken auf die individuellen Bedürfnisse und die Anatomie meiner Patienten abzustimmen", fügte Dr. Neyton hinzu.

Das Blueprint Mixed Reality Guidance System, das in Zusammenarbeit mit einem Team von Weltklasse-Chirurgen entwickelt wurde, kombiniert die innovative Software von Stryker mit dem Microsoft HoloLens 2 Headset und ermöglicht es dem Chirurgen, die Position und Ausrichtung der chirurgischen Instrumente in der physischen Umgebung zu verfolgen. Das Blueprint Mixed Reality Guidance System ermöglicht es Chirurgen und ihren Instrumenten, sich von 3D-Bildern und Führungs-Widgets leiten zu lassen, die auf dem Patienten und im Blickfeld des Chirurgen angezeigt werden können, ohne den normalen Arbeitsablauf zu unterbrechen. Das MR-Guidance-System erhielt Ende 2023 eine CE-Kennzeichnung, und die ersten Operationen weltweit wurden im Dezember 2023 in den USA und Kanada durchgeführt.

"Dieses neueste Tool baut auf der zehnjährigen Präsenz von Blueprint in Europa auf, und wir setzen unsere Innovationen fort, um sicherzustellen, dass die Plattform das Potenzial hat, Chirurgen und Patienten gleichermaßen zu nützen", sagte Markus Ochs, Vizepräsident und Geschäftsführer des europäischen Geschäftsbereichs Trauma Extremities von Stryker.

Über Stryker

Stryker ist ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik und setzt sich gemeinsam mit seinen Kunden dafür ein, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen MedSurg, Neurotechnologie, Orthopädie und Wirbelsäule an, die dazu beitragen, die Ergebnisse für Patienten und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Gemeinsam mit seinen Kunden in aller Welt betreut Stryker jährlich mehr als 150 Millionen Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter www.stryker.com

Dr. Lionel Neyton und Professor Berhouet sind bezahlte Berater von Stryker Trauma and Extremities. Die von Dr. Lionel Neyton und Professor Berhouet geäußerten Meinungen sind die von Dr. Lionel Neyton und Professor Berhouet und nicht unbedingt die von Stryker. Individuelle Erfahrungen können variieren.

Ein Chirurg muss sich immer auf sein eigenes professionelles klinisches Urteilsvermögen verlassen, wenn er entscheidet, ob er ein bestimmtes Produkt bei der Behandlung eines bestimmten Patienten verwendet. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt, dass Chirurgen in der Anwendung eines Produkts geschult werden, bevor sie es in der Chirurgie einsetzen.

Die dargestellten Informationen sollen die Breite des Produktangebots von Stryker aufzeigen. Ein Chirurg muss immer die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Gebrauchsanweisung lesen, bevor er eines der Produkte von Stryker verwendet. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich, da die Produktverfügbarkeit von den regulatorischen und/oder medizinischen Gegebenheiten in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region haben.

Die Stryker Corporation oder ihre Geschäftsbereiche oder andere mit ihr verbundene Unternehmen besitzen, verwenden oder haben die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken angemeldet: Blueprint, Stryker. Microsoft und HoloLens sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Marken der jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

