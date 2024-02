NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,29 Prozent auf 109,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,27 Prozent. Die etwas trübe Stimmung an der Wall Street nach der jüngsten Rekordrally stützte die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

Mit Blick auf Konjunkturdaten wurde eine zweite Schätzung zur Wirtschaftsleistung im vierten Quartal veröffentlicht. Demnach ist die US-Wirtschaft etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Die Daten sorgten aber nicht für stärkere Kursausschläge bei den Anleihen./la/he