© Foto: Sina Schuldt/dpa



Die Börsen sind trotz geopolitischer Risiken weltweit auf Rekordjagd. Warum das so ist und warum Europa am Ende als großer Verlierer dastehen könnte. erklärt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im Interview. Anleger zeigen sich aktuell sehr risikofreudig, bestärkt von einem boomenden Technologiesektor und trotzen damit sogar der brenzligen geopolitischen Lage, erklärt Hellmeyer. Er sieht in den jüngsten Erfolgen von Nvidia einen Hauptgrund für die jüngste Marktdynamik, die zu historischen Höchstständen in wichtigen Indizes geführt hat. Trotz geopolitischer Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Präsidentschaft Donald Trumps in den USA, bleibt Hellmeyer positiv …