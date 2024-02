DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Koenig & Bauer erfüllt die eigene Prognose von 2023 und rechnet mit stabilem Geschäft in 2024

Würzburg (pta/28.02.2024/21:45) - Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Geschäftszahlen hat die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 29,9 Mio. EUR erzielt. Damit bewegt sich das EBIT innerhalb der am 8. November 2023 angepassten Prognose von 25 bis 35 Mio. EUR. Der Konzernumsatz liegt mit 1.326,8 Mio. EUR am oberen Rand des prognostizierten Umsatzes von rund 1,3 Mrd. EUR. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, den bei der Holdinggesellschaft Koenig & Bauer AG generierten Bilanzgewinn in die Gewinnrücklagen einzustellen und somit auf eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 zu verzichten. Da die angemessene Beteiligung der Aktionär:innen am Unternehmenserfolg für Koenig & Bauer von hoher Bedeutung ist, wurde jedoch eine künftige Dividendenpolitik beschlossen, die bei profitabler Geschäftsentwicklung im Jahr eine Ausschüttung von 15 - 35 % des Konzernergebnisses bei einer Mindestdividende von 0,3 EUR pro Aktie anstrebt.

Darüber hinaus wurde in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der CFO und stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Stephen Kimmich, ab dem 01.04.2024 zusätzlich zu seiner Rolle als CFO zum Segmentvorstand Special ernannt.

Das Unternehmen sieht sich im Geschäftsjahr 2024 unverändert mit einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Dennoch rechnet der Vorstand mit einer EBIT-Marge und Umsatzentwicklung auf stabilem Vorjahresniveau. Das entspricht einem operativen Ergebnis zwischen 25 und 40 Mio. EUR und einem Umsatz von rund 1,3 Mrd. EUR. Das Konzern-EBIT für 2024 wird allerdings durch die Ausgaben für die drupa, der weltweit größten Fachmesse für die Druck- und Grafikindustrie, die von Ende Mai bis Anfang Juni in Düsseldorf stattfinden wird, um bis zu 10 Mio. EUR belastet sein, nach diesem Einmaleffekt ergibt sich damit ein Konzern-EBIT zwischen 15 und 30 Mio. EUR.

