Vielleicht etwas angestachelt durch immer neue Rekorde im DAX trauten sich am Dienstag manche Aktien wieder in Richtung Norden, die zuvor ins Bodenlose abgestürzt waren. Teils mit guten Neuigkeiten im Gepäck, teils auch scheinbar grundlos konnten die Anteilseigner ansehnliche Kursgewinne erzielen. Ob solche auch von Dauer sein werden, steht aber gewiss auf einem anderen Blatt.Bei BYD (CNE1000062P8) freuten die Aktionäre sich über ein Kursplus von 3,3 Prozent, womit die am Montag begonnene Erholung sich fortsetzte. Der Kurs konnte sich bis auf 23,50 Euro per ...

