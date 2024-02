Straubing (ots) -



Das Vertrauen der Bürger gegenüber der Regierung bröckelt, jeder dritte Deutsche glaubt sogar, die Regierung würde sie mit Falschinformationen manipulieren. Die AfD ist im Internet 20 Mal präsenter als alle anderen Parteien. Ergebnis: Die seriöse "Tagesschau", die bewährte Heimatzeitung werden als Staats- und Lügenpresse diffamiert, wahre Nachrichten als "Fake" verhöhnt. Manche Nutzer sind skeptisch, aber irgendwie könnte ja was dran sein, oder? Dadurch bröckelt der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Demokratie nimmt Schaden. Es muss wenigstens möglich sein, per Fingerklick die falschen Inhalte zu melden. Was am meisten hilft: Hinschauen, was von wem kommt, die eigenen Kinder sensibilisieren. Man glaubt ja auch nicht jeden Mist, der einem auf der Straße oder sonst wo erzählt wird.



