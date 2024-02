Die Aktie des Cloud-Unternehmens Snowflake bricht am Mittwoch im nachbörslichen Handel um rund ein Viertel ein. Das Unternehmen hat zum einen Zahlen veröffentlicht, zum anderen wird - überraschenderweise - CEO Frank Slootman, 65, in den Ruhestand treten.Slootman wird durch den ehemaligen Google-Werbechef Sridhar Ramaswamy ersetzt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Ramaswamy, 57, war 15 Jahre bei Google tätig, zuletzt als Leiter von Ads und Commerce bis 2018. Danach verließ er das Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...