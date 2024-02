Tudor Gold: Bahnbrechende Goldentdeckung in Kanada! Fast 28 Millionen Unzen Goldäquivalent mit 1,19 g/t GoldÄq sind Hammerzahlen! Eric Sprott ist überzeugt und mit 17,3% dabei!

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt, doch was Tudor Gold (WKN: A3D078) bereits zu berichten hatte ist sehr beeindruckend!

Leider drückt der aktuelle Aktienkurs die enormen Fortschritte noch nicht aus, doch das ist größtenteils der gesamten Sektor Rotation geschuldet. Tudor Gold liefert hervorragende Ergebnisse und erreicht einen Meilenstein nach dem andren!

Aktualisierte Ressource mit 28 Millionen Unzen Goldäquivalent und Explorationsplänen für 2024

Tudor Gold (WKN: A3D078) veröffentlichte ein Ressourcen-Update mit starken Steigerungen bei der Größe der Ressource, aber vor allem bei den Metallgehalten. Mit fast 28 Millionen Unzen Goldäquivalent, inkl. Kupfer und Silber als wertvolle Nebenprodukte, ist das Projekt bereits erheblich gewachsen.

Allerdings, so der CEO Ken Konkin, seien die hochgradigsten Gebiete noch nicht gefunden worden; diese sollen in einem Bohrprogramm im Jahr 2024 gefunden werden. Ken Konkin gibt auch einen Einblick in die Entwicklungsstrategie des Projekts und die aktuelle Finanzierung sowie die Verbindungen zu den First Nations. Tudor Gold befindet sich in einer hervorragenden Position mit einer riesigen Ressource, die wahrscheinlich noch größer und hochgradiger werden wird.