Bitcoin steigt auf 64.000 Dollar - Neues Allzeithoch im März?

Viele haben gehofft, dass die Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA den Kurs explodieren lässt. Jahrelang haben Befürworter auf eine solche Anlagemöglichkeit gewartet und nun ist es soweit. Die kurzfristigen Erwartungen wurden dabei nicht erfüllt. Viele haben sich direkt nach der Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Anstieg auf 50.000 Dollar erhofft. Stattdessen hat der Kurs um 10.000 Dollar nachgegeben. Anderthalb Monate später ist davon nichts mehr zu spüren. Inzwischen hat Bitcoin auch die 64.000 Dollar Marke geknackt und steuert damit auf ein neues Allzeithoch zu.

Neues Allzeithoch vor dem Halving unausweichlich?

Es sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Bitcoin-Kurs um fast 12 % gestiegen. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar ist das eine beeindruckende Leistung, die Milliarden von Dollar erfordert, um den Kurs so zu pushen. Vor allem wenn man bedenkt, dass es auch gestern schon einen Anstieg um mehr als 10 % gegeben hat. Mit dem Erreichen der 64.000 Dollar Marke nähert sich Bitcoin seinem Allzeithoch in großen Schritten.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Wenn morgen nichts Gröberes mehr schiefgeht, könnte im Februar eine Monatskerze schließen, wie sie selbst im Bullrun 2021 nicht zu sehen war. Damals war der stärkste Monat der Oktober, wobei der Bitcoin-Kurs um 39,9 % gestiegen ist. Aktuell beläuft sich das Plus im Februar auf über 45 %. Und das, obwohl noch nicht einmal das Halving durchgeführt wurde, was der eigentliche große Kurstreiber in diesem Jahr sein sollte. Die Zeichen, dass dieser Bullrun alles andere in den Schatten stellen könnte, stehen also gut.

(Bitcoin Chart mit Monatskerzen - Quelle: Coinmarketcap)

Natürlich wird es nach dem rasanten Anstieg auch früher oder später zu einer Korrektur kommen, wahrscheinlich auch schon, bevor ein neues Allzeithoch erreicht wird, aber bis zum Halving ist noch eine ganze Menge Zeit, sodass die 70.000 Dollar Marke bis dahin durchaus in Angriff genommen werden könnte.

Institutionelle Anleger stürzen sich auf Bitcoin

Die Spot Bitcoin ETFs sind nun seit anderthalb Monaten in den USA zugelassen und übertreffen auch die optimistischsten Prognosen. Schon in den ersten Handelstagen wurde alle Rekorde gebrochen und wer denkt, dass die Nachfrage abflacht, der täuscht sich. Allein gestern sind 745 Millionen Dollar durch die börsengehandelten Fonds in den Markt geflossen. Die Verkäufe von Grayscale sind dabei schon fast nicht mehr nennenswert.

Seit der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs fließen jeden Tag hunderte Millionen Dollar in den Markt. Je weiter der Kurs steigt, desto stärker dürfte dieser Effekt auch ausfallen, sodass es fast schon unvermeidbar scheint, dass Bitcoin in diesem Jahr die 100.000 Dollar Marke erreicht. Aber nicht nur bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung explodiert die Nachfrage. Auch die meisten Altcoins gehen durch die Decke und in diesem Umfeld haben auch neue Coins die besten Voraussetzungen für einen Raketenstart, wie das aktuelle Beispiel von Green Bitcoin ($GBTC) zeigt.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Green Bitcoin visiert 1,2 Millionen Dollar Marke an

Obwohl Bitcoin in puncto Marktkapitalisierung unangefochten an der Spitze steht, bieten viele alternative Kryptowährungen potenziell höhere Gewinne. Sollte der Preis von Bitcoin tatsächlich die Marke von 100.000 Dollar erreichen, entspräche dies einem Anstieg von weniger als 70 % vom jetzigen Wert. Im Gegensatz dazu könnten Altcoins mit geringerer Marktbewertung in ihrem Wert um mehrere Tausend Prozent zulegen. Eine solche Entwicklung wird auch für Green Bitcoin ($GBTC) prognostiziert, einen Token, der die Stärken von Bitcoin und Ethereum kombiniert und so eine umweltfreundliche Alternative bietet.

(GBTC Token-Vorverkauf Quelle: Green Bitcoin Website)

Als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain verbraucht Green Bitcoin ($GBTC) deutlich weniger Energie als der traditionelle Bitcoin und weist zudem eine wesentlich geringere Marktkapitalisierung auf, was das Potenzial für beträchtliche Gewinne mit sich bringt. Investoren haben momentan noch die Chance, $GBTC während des Presales zu einem günstigen Fixpreis zu kaufen, bevor es nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einem sprunghaften Preisanstieg kommen könnte. Angesichts der anfänglich niedrigen Bewertung sind Gewinnsteigerungen zwischen 1.500 und 2.000 % durchaus im Bereich des Möglichen, zumal die Nachfrage bereits im Presale stark angestiegen ist und $GBTC-Token im Wert von fast 1,2 Millionen Dollar verkauft wurden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $GBTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.