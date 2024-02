Shanghai (ots/PRNewswire) -Das weltweit erste C919-Flugzeug mit der Registriernummer B-919A, das sich im Besitz von China Eastern Airlines befindet, feierte am 26. Februar auf der Singapore Airshow seine erste internationale Premiere. Sie kehrte nach einem fünfstündigen Flug vom Flughafen Singapur Changi zum internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao zurück.Während der 6-tägigen Singapore Airshow wurde die C919 der China Eastern Airline hauptsächlich statisch ausgestellt. Zu den Besuchern zählten Fachpublikum, Luftfahrtenthusiasten sowie Führungskräfte und leitende Mitarbeiter von Flugzeugherstellern, Luftfahrtdienstleistern und Unternehmen der Luftfahrtindustriekette.Viele Gäste zeigten großes Interesse an den Details im Inneren der Kabine. Einige "Fans" des Flugzeugs kamen sogar mehrmals, um es zu sehen. Die Bereiche unter den Flügeln, in der Nähe der Fahrwerke und vor der Nase waren beliebte Fotopunkte für die Besucher.Das Flugzeug flog am 17. Februar um 1:49 Uhr vom internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao nach Singapur und nahm zusammen mit C919- und ARJ21-Flugzeugen der Commercial Aircraft Corporation of China und anderen Parteien an der Flugshow teil.Es war das erste Mal, dass das Flugzeug im Ausland flog und sein Debüt auf einer Airshow in Übersee gab. Das Flugzeug C919 wurde auch auf der diesjährigen Singapore Airshow als "eines der am meisten erwarteten Produkte" gefeiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349891/1_C919.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2349892/2_C919.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-weltweit-erste-c919-jet-der-china-eastern-airlines-absolviert-sein-erstes-ubersee-debut-302074891.htmlPressekontakt:Fr. Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: China Eastern Airlines, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133013/5724400