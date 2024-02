Die Energieerzeugung soll klimaneutral werden, so lauten die Fieberträume mancher Politiker! Wer sich eingehender mit der Materie befasst, erkennt, dass die Anpassungsgeschwindigkeit an eine nachhaltigere Stromproduktion von großen öffentlichen Investitionsbudgets getragen werden muss. In Deutschland und der EU werden sogenannte Ökoabgaben aus dem Individualverkehr erhoben, die zur Finanzierung von alternativer Energiegewinnung Verwendung finden. So die grüne Theorie, denn teure Umweltprojekte sollen der Allgemeinheit nützen. Weil die EU jüngst in seiner Taxonomie wieder "Grünes Licht" für die Kernenergie gegeben hat, wird diese Energieform nun wieder in den Vordergrund gerückt. Die Protagonisten dieser Sichtweise sind die Atomkraft-Befürworter Frankreich, Spanien, Polen und Tschechien, Deutschland hält sich bekanntlich aus diesem Thema raus. Weltweit sollen in den nächsten Jahren dennoch über 50 Reaktoren ans Netz gehen, was es dazu braucht ist: Uran. Welche Aktien sollte man jetzt im Fokus haben?

Den vollständigen Artikel lesen ...