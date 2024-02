Der DAX (WKN: 846900) gibt weiter Gas. Am Mittwoch schwang sich das größte deutsche Börsenbarometer zu einem neuen Rekord auf und schloss +0,25% höher mit 17.601 Punkten. Airbus, Siemens und Mercedes-Benz standen bei Anlegern auf dem Kaufzettel, Infineon rutschte ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten auf Rekordniveau in den Tag. In den ersten Handelsminuten kam es zum Gap-Close. Dabei wurde auch das Tagestief von 17.552 Punkten markiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...