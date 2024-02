DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai fester

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Donnerstag vor den mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA am Nachmittag. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Januar gilt als wichtiges Inflationsmaß der Fed. Nachdem es zuletzt vermehrt starke US-Konjunkturdaten gegeben hat, dürften viele Marktteilnehmer befürchten, dass der PCE höher ausfällt als erwartet - was ein weiterer Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen wäre.

In Tokio gibt der Nikkei-225 nach seinem in dieser Woche erreichten Allzeithoch erneut etwas nach um 0,1 Prozent auf 39.174 Punkte. In China, wo es nach einem unruhigen Start in den Handelstag mittlerweile spürbar noch oben geht, setzen Investoren auf weitere neue staatliche Stimuli für die Wirtschaft.

Der Kospi in Seoul kommt um 0,2 Prozent zurück. Dort dürften sich die Akteure mit Käufen auch deswegen zurückhalten, weil wegen eines Feiertags am Freitag ein verlängertes Wochenende bevorsteht. Sydney hat den Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent beendet, wobei ein neues Rekordhoch nur knapp verfehlt wurde.

In China steigt der Schanghai-Composite um 0,9 Prozent, der HSI in Hongkong immerhin um 0,2 Prozent. Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Analysten von Citi. Nach den im Januar angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur seien Folgemaßnahmen äußerst wichtig, meinen die Analysten.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Aozora Bank um knapp 6 Prozent. Grund für das Kursplus ist der Einstieg des aktivistischen Fonds City Index Eleventh mit einem Anteil von 5,4 Prozent. Der in Tokio ansässige Investor könnte der mit Problemen mit Krediten im US-Immobiliengeschäft kämpfenden Bank eigenen Angaben zufolge je nach Lage "wichtige Vorschläge" machen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.698,70 +0,5% +1,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.174,62 -0,1% +17,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.646,00 -0,2% -0,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.985,27 +0,9% +0,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.574,98 +0,2% -1,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.144,88 +0,2% -2,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.548,45 +0,2% +7,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0833 -0,1% 1,0839 1,0820 -1,9% EUR/JPY 162,56 -0,5% 163,29 163,10 +4,5% EUR/GBP 0,8554 -0,1% 0,8561 0,8555 -1,4% GBP/USD 1,2664 +0,0% 1,2659 1,2649 -0,5% USD/JPY 150,03 -0,4% 150,65 150,72 +6,5% USD/KRW 1.333,47 -0,1% 1.335,05 1.334,95 +2,7% USD/CNY 7,1112 +0,0% 7,1098 7,1099 +0,2% USD/CNH 7,2111 -0,0% 7,2140 7,2161 +1,2% USD/HKD 7,8270 -0,0% 7,8276 7,8265 +0,2% AUD/USD 0,6514 +0,3% 0,6496 0,6507 -4,3% NZD/USD 0,6101 +0,0% 0,6099 0,6104 -3,5% Bitcoin BTC/USD 62.034,95 +1,1% 61.334,47 57.969,24 +42,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,49 78,54 -0,1% -0,05 +8,4% Brent/ICE 83,62 83,68 -0,1% -0,06 +8,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,81 2.034,41 +0,0% +0,40 -1,3% Silber (Spot) 22,48 22,50 -0,1% -0,02 -5,4% Platin (Spot) 884,55 881,00 +0,4% +3,55 -10,8% Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,3% +0,01 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

