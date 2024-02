The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.02.2024ISIN NameDE000A289VV1 HAEMATO AG INH O.N.BE0002638196 KBC GROEP 19/UND. FLRXS1875333178 SVENSK.HDLSB.18/29 FLRMTNCH0401956864 HYPO VORARLG BK 18-24 MTNES0313679K13 BANKINTER 19/24CH0148606137 CAISSE REF.HAB 12-24IT0005466351 ITALIEN 21/33 FLRDE000A30VN10 DOROTHEE ANL 22/24XS2034561584 KWG GR.HLDGS 19/24XS2125172085 EASY TACTIC 20/24XS2346585909 E.M.I.S.FIN. 21/24 MTNUSU75000BQ87 ROCHE HLDGS 21/24 REGSXS1958237403 ASIAN DEV.BK 19/24 MTNXS1784246701 MACQUARIE GRP 18/25 FLRXS2130327047 EIB 20/24 FLR MTN REGS