Bitcoin im Rallye-Modus. Die Nachfrage war in den vergangenen 24 Stunden so hoch, dass sogar die Technik einer Kryptobörse überfordert war. Salesforce schüttet erstmals eine Dividende aus. Nach einem starken 4. Fiskalquartal beteiligt der Vertriebsspezialist seine Aktionäre mit der Einführung von Dividendenzahlungen und einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms. SMA Solar legte einen starken Abschluss für 2023 vor. Die Wachstumsraten waren sehr hoch.Asien zeigt sich am Donnerstagmorgen von seiner freundlichen Seite. Die Stimmung wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...