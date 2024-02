EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PRESSEMITTEILUNG Francotyp-Postalia Holding AG: Verlängerung des Konsortialkreditvertrags Berlin, 29.02.2024 Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) hat ihren Konsortialkreditvertrag mit dem bewährten Bankenkonsortium, bestehend aus der Landesbank Baden-Württemberg als Facility Agent sowie der Deutschen Bank AG und der UniCredit Bank GmbH, mit Wirkung zum 26.02.2024 verlängert. Der Konsortialkreditvertrag hat ein Volumen von insgesamt 55 Mio. Euro sowie eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer zweimaligen Option zur Verlängerung um ein Jahr. Der Vertrag wurde zu gleichbleibenden Covenants abgeschlossen. Das Volumen wurde an die Finanzierungsbedürfnisse für die nächsten Jahre angepasst. FP arbeitet weiter an der Transformation und der Weiterentwicklung seiner innovativen Lösungen. Die Kreditlinie bietet dabei ausreichend Raum, um den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf zu decken und bei Bedarf M&A-Projekte zügig umzusetzen. Mit der neuen Kreditvereinbarung hat FP somit eine gute Basis, um die Strategie und das profitable Wachstum des Konzerns in den kommenden Jahren voranzutreiben. Mit Abschluss des neuen Vertrags werden weitere 8,5 Mio. Euro getilgt. Bereits in Q3/2023 war eine weitere Tilgung in Höhe von 7,5 Mio. Euro erfolgt. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro. Kontakt:

