Zürich (ots) -Die Academie GastroSuisse und die Kalaidos Fachhochschule präsentieren den neuen praxisnahen Certificate of Advanced Studies (CAS) im Bereich Gastronomie, der eine einmalige Möglichkeit bietet, die Welt der Gastronomie durch Digitalisierung, Customer Experience Management und Leadership auf ein neues Niveau zu heben.Im Rahmen dieses innovativen CAS werden diese Schlüsselthemen verknüpft, um Führungspersonen und GastgeberInnen die notwendigen Tools zu geben, um ihre Gäste nachhaltig zu beeindrucken und die Betriebsführung auf Erfolgskurs zu halten. Dieser CAS richtet sich an Gastro-Betriebsleiterinnen oder Gastro-Unternehmer mit mindestens 3 Jahren Erfahrung in der Betriebsleitung, "sur-dossier"-Zulassung für dipl. Hotelier-Gastronom/in HF möglich.Vorteile für Teilnehmer- 80-100% Berufstätigkeit möglich- Hochrangige Dozierende mit jahrelanger Praxiserfahrung- Breiter Einblick in verschiedene Schweizer Gastronomiebetriebe- Kleine Klassengrösse- CAS FH als Baustein für MAS/EMBA/MBA AbschlussThomas Fahrni, Co-Studienleiter und Leiter der Unternehmerausbildung von Academie GastroSuisse, betont die Relevanz des CAS: "Der CAS in Excellence in Gastronomy zielt auf die spezifischen Bedürfnisse von Führungskräften aus der Grossgastronomie ab. Gleichzeitig haben wir eine neue Passerelle von der Höheren Berufsbildung (z.B. G2 - Gastro-Betriebsleiter/in mit eidg. Fachausweis) zur akademischen Weiterbildung entwickelt. Damit wird die Aus- und Weiterbildung in der Gastronomie durchlässiger und um ein Angebot attraktiver. Der CAS verbindet zudem die Vermittlung von wissenschaftsbasierter Theorie mit der konkreten Umsetzung in den gastronomischen Führungsalltag der Teilnehmenden."Die Anmeldung für den ersten Kurs im April 2024 ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link (https://gastrosuisse.ch/de/bildung/gastro-unternehmerausbildung/cas-excellence-in-gastronomy/).Pressekontakt:GastroSuisseHotelfachschule ZürichHöhere Fachschule HFSeestrasse 141, CH-8002 ZürichTelefon: +41 44 286 88 11, info@hfz.swiss www.hfz.swissOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100916483