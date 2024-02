Kössen (ots) -Reiten ist mehr als nur eine sportliche Betätigung - es ist eine faszinierende Verbindung zwischen Mensch und Pferd, die sowohl körperliche Fitness als auch emotionales Wohlbefinden fördert. Beim Reiten erfährt man die einzigartige Freiheit, auf sanfte Weise Berge und Täler zu erkunden.Das Reiten bietet zudem eine willkommene Auszeit vom stressigen Alltag, da es eine Möglichkeit zur Entspannung und zum Abschalten bietet. Es fördert die Konzentration, verbessert die Körperhaltung und stärkt die Muskulatur. Ganz gleich, ob Anfänger oder erfahrener Reiter, Jung oder Alt, das Erlebnis des Reitens ist stets erfüllend und eröffnet eine Welt der Freude und des Abenteuers auf dem Rücken dieser freundlichen Tiere.Ein besonderer Tipp für Ihren Reiturlaub ist die malerische Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol. Die idyllische Umgebung des Walchsee und die atemberaubende Kulisse der Tiroler Alpen schaffen eine einzigartige Atmosphäre für Pferd und Reiter.Ein Hoteltipp für Pferd und Reiter ist das 4 Sterne superior Hotel Seehof am Walchsee - ein wahres Paradies für Reitbegeisterte. Mit erstklassigen Reiteinrichtungen - wie großzügige Reithalle und Außenreitplatz sowie gut ausgebildeten Pferden, bietet das Hotel die perfekte Umgebung für Anfänger, Fortgeschrittene und erfahrene Reiter. Die Reitstunden werden von einer geschulten Trainerin geleitet, die dafür sorgt, dass sowohl Pferd als auch Reiter eine unvergessliche Zeit erleben.Ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste ist das Ponyreiten. Täglich von 9:00 Uhr bis 11:00 haben Kids bis zu einem Alter von 6 Jahren die Möglichkeit, kostenlos auf Ponys zu reiten. 2 Ponys stehen dafür bereit und das Führen erfolgt durch die Eltern. Um Voranmeldung an der Hotelrezeption wird gebeten.Der Seehof bietet nicht nur erstklassiges Reiten, sondern auch eine Reihe weiterer Annehmlichkeiten, um den Aufenthalt für Gäste mit und ohne Pferd unvergesslich zu machen. Die komfortablen Zimmer, kulinarischen Genüsse der regionalen Küche und der Wellnessbereich sorgen für Entspannung und Wohlbefinden nach einem aufregenden Tag im Sattel.Ein Urlaub mit dem eigenen Pferd ist hier ebenfalls möglich, da das Hotel über erstklassige Stallungen und tägliche Auslaufmöglichkeiten verfügt. Pferdebesitzer können die Umgebung gemeinsam mit ihrem Vierbeiner erkunden und müssen somit im wohlverdienten Urlaub nicht auf den geliebten Vierbeiner verzichten.Kurz gesagt: im Hotel Seehof am Walchsee können Gäste ihre Leidenschaft für Pferde mit einem unvergesslichen Urlaubserlebnis verbinden. Mehr dazu unter: www.seehof.comReiturlaub im SeehofLongenstundeEinzelstunde: 30 Minuten EUR 32,-Gruppenreitstund50 Minuten (ab 3 Personen): EUR 29,-50 Minuten (ab 2 Personen): EUR 34,-Privatreitstunde45 Minuten EUR 55,-Dienstag ist Stall-RuhetagPressekontakt:Hotel Seehof ****superiorKranzach 20A-6345 Kössen in TirolTel: +43 5374 5661info@seehof.comwww.seehof.comPressekontakt:redaktio@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168072/5724453