Pyramid hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, das operative Ergebnis aber um fast 30 Prozent verbessert. Trotz der jüngsten Belebung des Auftragseingangs ist die Wachstumsprognose des Vorstands für 2024 noch vorsichtig, SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber weiter Potenzial für eine höhere Dynamik.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe Pyramid laut SMC-Research 2023 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld einen deutlichen Umsatzrückgang auf 75 Mio. Euro hinnehmen müssen. Dank rechtzeitiger Gegenmaßnahmen und einem strikten Kostenmanagement habe das EBITDA aber trotzdem um fast 30 Prozent auf 5,4 Mio. Euro verbessert werden können, womit sich die EBITDA-Marge von 4,6 auf 7,2 Prozent erholt habe.

Auch habe sich zuletzt der Auftragseingang deutlich belebt, was zu einer positiven Geschäftsentwicklung sowohl im Dezember als auch im Januar geführt habe. Das Management bleibe aber trotzdem vorsichtig, erwarte im ersten Halbjahr noch Bremseffekte aus einem weiteren Lagerabbau bei Kunden und für das Gesamtjahr nur moderate Zuwächse beim Umsatz (auf 78 bis 80 Mio. Euro) und EBITDA (auf 5,6 bis 5,8 Mio. Euro).

Während die vorläufigen Zahlen für 2023 die Schätzungen der Analysten genau getroffen (Umsatz) bzw. übertroffen haben (Ergebnis), liege die Prognose unter ihren bisherigen Erwartungen. Die Analysten halten die Managementprognose zwar für konservativ, folgen dieser aber vorerst und rechnen nun mit Werten am oberen Ende der jeweiligen Zielspanne.

Im Anschluss sollten die Wachstumsinitiativen, insbesondere die Entwicklung von KI-basierten Produkten für die stärkere Automatisierung am Point-of-Sale, und die weitere Marktdurchdringung in den Kernmärkten aber für eine höhere Dynamik mit steigenden Margen sorgen, so die Analysten.

Aus dieser Annahme und der Absenkung der Schätzungen resultiere ihr neues Kursziel von 2,40 Euro, das zwar unter der bisherigen Taxe (2,80 Euro), aber weit über dem Börsenkurs liege, der aus Sicht der Analysten insbesondere die Chancen der starken Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten nicht adäquat widerspiegele. Vor diesem Hintergrund laute ihr Urteil weiterhin "Speculative Buy".

