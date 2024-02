Auch heute gab es wieder einmal eine neue Kaufempfehlung für die Anteilscheine des Bergbauriesen Rio Tinto. Diesmal hat das Analysehaus Jefferies zum Einstieg geraten. Bereits mehrfach in den vergangenen Wochen hatten sich Experten bullish für die Dividendenperle gezeigt, doch dem Kurs konnte dies bisher in keinster Weise helfen. Denn in den vergangenen Handelswochen hat die Rio-Tinto-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet und ist nun auf den bisher tiefsten Stand des laufenden Kalenderjahres gefallen. ...

