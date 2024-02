News von Trading-Treff.de Der DAX auf dem Sprung zum Allzeithochschlusskurs? Die Core PCE Daten aus den USA als möglicher Party Crusher. 70 Punkte Tagesspanne - Der Rückblick Der DAX sollte gestern, nach dem starken Anstieg am Dienstag, in der Kerze vom Dienstag verbleiben, mögliche kleinere neue Allzeithochs nicht ausgeschlossen. Der DAX legte einen ausgesprochen unvolatilen Tag hin, die Tagesspanne betrug grade mal 70 Punkte. Zur US Eröffnung wollte ...

