Hannover (www.anleihencheck.de) - Europäische und amerikanische Anleihen zeigten gestern in ruhigem Handel leichte Kursgewinne, so die Analysten der Nord LB.Im Laufe des Tages stünden einige interessante Wirtschaftsdaten aus Frankreich, der Schweiz, Deutschland und den USA zur Veröffentlichung an. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte aber auch weiterhin vor allem auf Reden von Notenbankern liegen. Die Unsicherheit bezüglich des geldpolitischen Kurses in Washington, Frankfurt, London und Tokio sei aktuell nämlich sehr hoch. Folglich werde derzeit jedes Wort eines Notenbankers regelrecht auf die Goldwaage gelegt. In den USA würden heute beispielsweise Raphael Bostic, Austan Goolsbee und Loretta Mester sprechen. Vor allem die Anmerkungen von Goolsbee könnten doch recht "dovish" ausfallen. (29.02.2024/alc/a/a) ...

