PEKING, Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE: 603986), ein führender Anbieter von Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontrollern, Sensoren und analoger Technologie, gibt die Unterzeichnung eines Distributionsvertrags mit EKOM Elektronik, einem führenden autorisierten Distributor mit Spezialisierung auf elektronische Bauteile, bekannt. Die Partnerschaft wird das Produktangebot von GigaDevice erweitern, um den Bedürfnissen des türkischen Marktes gerecht zu werden und zum gesunden Wachstum des türkischen Elektroniksektors beizutragen sowie die notwendigen Durchbrüche in den Bereichen zu erzielen.



GigaDevice liefert SPI NOR-Flash, SLC NAND-Flash, 32-Bit-Mikrocontroller, Power Management-ICs und Sensorprodukte von Weltklasse. Zusammen bilden diese Technologien umfassende Designlösungen und spielen eine zentrale Rolle in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Unterhaltungselektronik, IoT, Netzwerkkommunikation, Mobilfunk und PC. GigaDevice ist der drittgrößte NOR-Flash-Anbieter weltweit; seine bekannten GD25/5F SPI NOR-Flash und GD5F/9F NAND-Flash wurden in mehr als 21 Milliarden Einheiten weltweit ausgeliefert. Die GD32-MCU ist mit über 40 Familienserien und einer Auswahl von mehr als 550 Produkten, die auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind, führend auf dem chinesischen Markt für hochleistungsfähige 32-Bit-Mikrocontroller für allgemeine Anwendungen.

"Unsere Kunden integrieren Komplettlösungen in eine immer breitere Palette von Anwendungen und das Portfolio von GigaDevice ist die wesentliche treibende Kraft hinter diesen Innovationen", so Michael Haidar, Global VP of Sales & Marketing - AME & EMEA bei GigaDevice. "Wir freuen uns, mit EKOM in der Türkei zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit den professionellen Vertriebs- und Support-Teams des Unternehmens erwarten wir, in dieser Region Großes zu erreichen. Diese Zusammenarbeit wird die Reichweite und Verfügbarkeit unserer Produkte für Konstrukteure und Einkäufer erweitern, unterstützt durch effektive technische Hilfe und einen leicht verfügbaren Bestand durch EKOM. Damit möchten wir für unsere Kunden einen zusätzlichen Wert schaffen."

"Die Vertriebsvereinbarung zwischen EKOM und GigaDevice ist ein wichtiger Gewinn für unsere Kunden. Sie befähigt uns, unsere Produkte zu verbessern, indem wir die Vorteile der direkten Zusammenarbeit mit GigaDevice nutzen und den Zugang zu den neuen Spitzenprodukten des Unternehmens ermöglichen", so Hulya Sahin, CEO von EKOM Elektronik. "Unsere Vision ist es, ein Unternehmen zu sein, das in der Türkei und auf globaler Ebene mit seinem sich ständig entwickelnden Produktportfolio und seiner nachhaltigen Servicequalität parallel zu den Kundenbedürfnissen und technologischen Entwicklungen immer bevorzugt wird. Durch die Zusammenarbeit mit GigaDevice werden wir unsere Möglichkeiten erweitern, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen."