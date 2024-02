Düsseldorf (ots) -Über 20 Vertreterinnen und Vertreter aus der regionalen Landespolitik und den Blaulichtorganisationen waren gestern zu Gast im Landeskommando Nordrhein-Westfalen. Der Kommandeur des Landeskommandos, Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, hatte die Fachleute zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema "OPLAN Deutschland" geladen.Hintergrund ist der durch das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr (TerrFüKdoBw) voraussichtlich bis Ende März fertiggestellte Operationsplan Deutschland (OPLAN). Dieser OPLAN ist eine Reaktion der Bundeswehr und Deutschlands auf die sich verschärfende sicherheitspolitische Lage in Europa. Ende Januar folgte dazu bereits in Berlin ein Austausch auf Bundesebene mit Generalleutnant André Bodemann, dem Befehlshaber des TerrFüKdoBw und Nationalen Territorialen Befehlshaber und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Bevölkerungsschutz und Sicherheitsbehörden.Im Landeskommando Nordrhein-Westfalen informierte nun Brigadegeneral Müller die zivilen Akteure auf Landesebene über den aktuellen Stand des militärischen Beitrags zur Gesamtverteidigung in Nordrhein-Westfalen.Brigadegeneral Müller: "Der OPLAN ist die unmittelbare Konsequenz der Zeitenwende. Er legt fest, wie wir Deutschland mit staatlichen und zivilen Akteuren schützen. Ebenso beinhaltet er Verfahren, Abläufe und Zuständigkeiten, wenn alliierte Streitkräfte über und durch Deutschland an die NATO-Ostflanke marschieren."In Berlin und Düsseldorf standen die Veranstaltungen unter dem Motto: "Deutschland. Gemeinsam. Verteidigen."Pressekontakt:Pressestelle Landeskommando Nordrhein-WestfalenGeschäftszimmer: (0211) 959 - 3521Mobil: (0173) 8797342 (Oberstleutnant Ulrich Fonrobert)Email: pressestellelandeskommandonw@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5724513