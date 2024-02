Portofino Resources bereitet erste Bohrungen auf Lithiumprojekt Yergo vor

Anzeige / Werbung

Portofino arbeitet mit Hochdruck daran seine Lithium-Projekte in Argentinien zu entwickeln. Erst einmal stehen Finanzierungen an.

Im Norden Argentiniens werden derzeit zahlreiche Lithiumprojekte entwickelt, darunter auch das Yergo-Projekt von Portofino Resources (TSX.V: POR, FSE: POTA, WKN: A2PBJT) in der Provinz Catamarca. Die Aktivität der gesamten Branche ist hier ausgesprochen hoch, was sich neben der Höhe der getätigten Investitionen auch an den Fortschritten der einzelnen Projekte ablesen lässt.

Das Management von Portofino Resources konzentriert sich aktuell darauf, die Finanzierung für den Beginn eines Bohrprogramms auf dem Yergo-Projekt sicherzustellen. Die Gespräche sind laut dem Unternehmen weit fortgeschritten und kommen gut voran. Erfreulich ist, dass scheinbar eine Reihe von institutionellen Anlegern sowohl an einer Direktinvestition in das Unternehmen wie auch an der Möglichkeit einer nicht verwässernden Finanzierung im Rahmen einer Projektpartnerschaft interessiert sind. Die Einzelheiten zu diesen Verhandlungen wird Portofino Resources bekannt gegeben, sobald die Verträge abgeschlossen sind.

Darüber hinaus wird allgemein die Erschließung von Lithiumvorkommen in der nördlichen Region Argentiniens fortgesetzt, wobei wichtige Projekte sich gut weiterentwickeln und weiterhin bedeutende Investitionen getätigt werden. Bedeutende Fortschritte macht das Projekt Tres Quebradas, das sich im Besitz der Zijin Mining Group befindet und nur neun Kilometer vom Yergo-Projekt entfernt liegt. Hier soll eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr erreicht werden. Auch die Bauarbeiten an Zijins Lithiumkarbonat-Verarbeitungsanlage in Fiambalá schreiten deutlich voran.

Für das Projekt Arizaro in der Provinz Salta arbeiten Portofino Resources und Lithium Chille intensiv an der Fertigstellung der endgültigen Vereinbarung

In der Provinz Salta haben Portofino Resources und Lithium Chile Anfang Januar eine rechtsverbindliche Partnerschaft für eine 8.400 Hektar große Mineralkonzession unterzeichnet. Seitdem koordinieren die Partner ihre Bemühungen, um ein umfassendes und endgültiges Abkommen abzuschließen. Das ursprüngliche Partnerschaftsabkommen ist derweil weiterhin gültig, da es kein Ablaufdatum hat.

Beide Parteien sind jedoch interessiert und arbeiten darauf hin, dass das endgültige Abkommen in naher Zukunft abgeschlossen werden kann. In ihm sollen die Details zu den Explorationsaktivitäten, Budgets und Zeitplänen festgelegt werden. Mehrere Investoren haben Portofino Resources gegenüber bereits ihre Bereitschaft signalisiert, sich nach dem Abschluss des endgültigen Abkommens an einer Finanzierung der anstehenden Arbeiten zu beteiligen. Portofino beabsichtigt derzeit, von seinem Recht Gebrauch zu machen, eine 50%ige Nettokapitalbeteiligung am Arizaro-Projekt zu erwerben.

