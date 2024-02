EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

Konzern-Umsatz 2023 knapp unterhalb, Konzern-EBIT innerhalb der zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridore



29.02.2024 / 09:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzern-Umsatz 2023 knapp unterhalb, Konzern-EBIT innerhalb der zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridore



Prognose 2024: Wieder positives Konzern-EBIT erwartet Hauptversammlung 2024: Dividende trotz Jahresverlust geplant Im Geschäftsjahr 2023 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Konzernumsatz von 160,8 Mio. EUR (Vorjahr 159,2 Mio. EUR) erzielt. Dieser liegt marginal unterhalb des zuletzt bekannt gegebenen Korridors von 161,0 bis 176,0 Mio. EUR; der Anstieg gegenüber Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Geschäftseinheit Office & Industry Supplies (OFIS) zurückzuführen, während die Business Units Creative & Home (CREHO) und Collaboration @ Work (COWO) mit der Hauptmarke "Legamaster" leicht rückläufige Umsätze verzeichneten. Das Konzern-EBIT (operatives Konzernergebnis nach IFRS) ist erstmals in der Geschichte der edding Gruppe negativ und beträgt - vorbehaltlich des abschließenden Ergebnisses der Konzernabschlussprüfung - -2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR). Dieses negative EBIT ist auf den Verkauf der edding Argentina S.A. und den damit verbundenen negativen Entkonsolidierungseffekten zurückzuführen. Ohne diesen - ganz überwiegend technischen - Effekt wäre das Konzern-EBIT mit 3,1 Mio. EUR positiv ausgefallen. Den hohen negativen Entkonsolidierungseffekt von nunmehr 5,6 Mio. EUR, der in einem gesonderten Posten der Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird, hatten wir per Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Juli 2023 bekannt gemacht. In diesem Zusammenhang hatten wir unseren Prognosekorridor für das Konzern-EBIT auf -4,0 bis -1,0 Mio. EUR abgesenkt. Das Ergebnis liegt somit genau in der Mitte des Prognosekorridors. Der Jahresfehlbetrag im Einzelabschluss der edding AG nach deutschem Handelsrecht beträgt -3,4 Mio. EUR (Vorjahr 1,0 Mio. EUR) und liegt in der Mitte der letzten Prognose von -4,5 bis -2,5 Mio. EUR. Das negative Ergebnis resultiert aus der Bewertung von Anteilen verbundener Unternehmen sowie Forderungen im Konzernverbund, die wir per Ad-hoc-Mitteilung vom 19. Dezember 2023 bekannt gemacht hatten. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine ergebnisbedingt reduzierte Dividende in Höhe von 0,51 EUR je Vorzugsstückaktie und 0,50 EUR je Stammstückaktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2024 planen wir wiederum mit positiven Ergebnissen sowie einem moderaten Anstieg der Umsatzerlöse auf 161,0 bis 176,0 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT erwarten wir zwischen 3,0 und 6,0 Mio. EUR und der Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG dürfte sich zwischen 0,0 und 2,0 Mio. EUR bewegen. Über die edding Gruppe: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 160,8 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowiertinte. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Im Zuge der aktuellen strategischen Transformation rückt nachhaltiges Handeln für die edding Gruppe noch stärker in den Mittelpunkt: Als profit-for Unternehmen sieht die edding Gruppe wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr als das Hauptziel, sondern als eine Ressource, um seinen Beitrag zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Hausforderungen leisten zu können. Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Taxes". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge. Ahrensburg, 29. Februar 2024 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand

____________________________



Kontakt:

edding AG, Sönke Gooß (Finanzvorstand)

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Tel. 04102/808-200, Fax 04102/808-204

E-Mail: investor@edding.de





29.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com