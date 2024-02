Linz (www.anleihencheck.de) - Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins mit 5,50% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflationsaussichten seien revidiert worden. Die Reserve Bank of New Zealand (neuseeländische Notenbank, RBNZ) rechne für 2024 nur noch mit einem Wachstum von mageren +0,3%. Die ursprüngliche Prognose habe bei +1,2% gelegen. ...

