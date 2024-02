Der Touristik-Konzern TUI freut sich über eine deutlich höhere Nachfrage nach seiner Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug. Statt 300 Millionen Euro wurden nun 500 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen, das bald wieder in den MDAX zurückkehrt, Schulden zurückzahlen. Die TUI-Aktie reagiert jedoch abwärts. Die TUI AG hat am Mittwoch Abend bekannt gegeben, dass man eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...