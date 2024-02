Volkswagen will künftig noch enger mit XPeng aus China zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine neue Vereinbarung für eine Kooperation bei Software und Einkauf unterzeichnet. Das teilte der chinesische Elektroauto-Hersteller XPeng mit.Im Juli 2023 steckte Volkswagen 700 Millionen Dollar in eine 5-prozentige Beteiligung an XPeng. Zusammen will man zwei Elektro-Modellen unter der Marke Volkswagen speziell für den chinesischen Markt entwickeln. Die neue Vereinbarung zwischen den beiden Herstellern ...

