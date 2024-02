EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kooperation

q.beyond und d.velop schließen Project-Delivery-Partnerschaft



d.velop baut Beratungskompetenz weiter aus

q.beyond wird strategischer Partner für die Dokumentenmanagement-Lösungen von d.velop

Bereits erste gemeinsame Projekte zur Einführung der d.velop Lösungen bei Kunden Köln, 29. Februar 2024 - d.velop, ein führender europäischer Plattformanbieter für Software zur Digitalisierung von dokumentenbezogenen Geschäftsprozessen, und der IT-Dienstleister q.beyond haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Diese hat das Ziel, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse in Unternehmen anhand standardisierter Vorgehensmodelle sowie hochskalierbarer Lösungen noch schneller und kundenorientierter voranzubringen. Über die "d.velop platform" werden im Zuge der Kooperation Lösungen für das Dokumentenmanagement und Workflows in Unternehmen bereitgestellt. q.beyond berät Firmen und Organisationen bei der Einführung anhand vorgefertigter und praxiserprobter Consulting-Verfahren und übernimmt wahlweise die Implementierung sowie den Betrieb. Von der Partnerschaft profitieren bereits die ersten d.velop Kunden. So unterstützt q.beyond Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Implementierung der Lösungen "d.velop invoice" und "d.velop documents". "q.beyond ist ein Partner auf Augenhöhe und passt aufgrund der Marktexpertise sowie der umfassenden und langjährigen Erfahrung im Bereich digitaler Prozess-, Geschäfts- und Servicemodelle optimal zu d.velop", so Michele Schönherr, COO Partner Management & Platform Economy bei d.velop. "Wir freuen uns, diese Kompetenzen nun auch d.velop Kunden aus unterschiedlichen Branchen bereitzustellen und sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft zu noch mehr Kundenzufriedenheit führen wird." Die Partnerschaft ist Teil des neuen Project Delivery Partnerprogramms der d.velop. Mit den Lösungen von d.velop digitalisieren weltweit mehr als 13.750 Unternehmen ihre dokumentenbasierten Geschäftsprozesse, um businessrelevante Abläufe zu vereinfachen und mithilfe von intelligenter Software zu digitalisieren. Consulting-Expertise vom Start weg q.beyond unterstützt d.velop Kunden künftig bei der Einführung der Lösungen. Dazu setzt der auf mittelständische Unternehmen spezialisierte IT-Dienstleister auf ein praxiserprobtes Vorgehensmodell für IT-Projekte. Vorgefertigte Consulting-Leistungsbausteine erlauben es dabei, neue Beratungsangebote zu unterschiedlichsten Lösungen innerhalb kürzester Zeit einsatzfähig zu haben. "Das Schöne an dieser Partnerschaft ist, dass wir aufgrund unserer fortwährend gereiften Consulting-Expertise direkt loslegen können", so Alexander Hartmann, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. "d.velop Kunden profitieren bei der Einführung neuer Lösungen ab sofort von unseren eigens entwickelten, standardisierten Consulting-Verfahren. Das reduziert bei den Kunden den zeitlichen Aufwand bei der Prozess-Digitalisierung und -Automatisierung und führt zu einem schnelleren Return on Invest." q.beyond bekräftigt mit der Partnerschaft ihr Ziel, den Consulting-Anteil an ihren Services sukzessive auszubauen. Beiden Unternehmen eröffnet die Partnerschaft zudem neue Kundensegmente: Lösungen von d.velop unterstützen Kunden von q.beyond künftig bei der Verschlankung ihrer Workflows. d.velop Kunden profitieren wiederum von der umfassenden q.beyond Expertise bei der Einführung von Cloud-, SAP- und Microsoft-Lösungen sowie in den Bereichen Cyber Security, Softwareentwicklung und Data Intelligence. Unternehmensprofil der d.velop AG

Die d.velop-Gruppe mit Hauptstandorten in Gescher, Meppen und Kiel entwickelt und vermarktet Standard-Software zur durchgängigen Digitalisierung von dokumentenbezogenen Geschäftsprozessen und bietet diese zur SaaS-, On-Premises- und Hybrid-Nutzung an. Das Produktportfolio reicht vom Compliance-fähigen Dokumenten-Repository bzw. Archiv und digitalen Akten über die interne Kollaboration bis zur externen Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinaus. Die d.velop-Plattform bietet Kunden unterschiedlichster Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen sowie App-Buildern die Möglichkeit, ein exponentiell wachsendes App-Portfolio mit einer Vielzahl von Branchenlösungen und Integrationen auf Knopfdruck zu nutzen. Das international agierende Netzwerk aus rund 400 Partnern macht d.velop-Plattform-Produkte und exzellenten Service weltweit verfügbar. Produkte von d.velop sind aktuell bei mehr als 13.750 Geschäftskunden mit über 3,25 Millionen Anwender:innen im täglichen Einsatz. Im Geschäftsjahr 2022 konnte d.velop rund 100 Millionen Euro Umsatz generieren und allein den Cloud-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent steigern.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



