Vor zwei Jahren hatte Saarbrücken-"Tatort"-Star Vladimir Burlakov, 36, sein Coming-out, nun spricht der Schauspieler in der aktuellen GALA von Hochzeit. "Martin ist der Mann meines Lebens. Irgendwann werden wir daher auch heiraten", so Burlakov, der 1996 mit seiner Familie aus Russland nach Deutschland kam. Martin, 27, sei der Ruhepol in der Beziehung. Gemeinsame Leidenschaft des Paares: Tanzen. "Martin ist zwar neun Jahre jünger, aber ich kann dennoch sehr gut mithalten", so Burlakov zu GALA.



