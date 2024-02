Koenig & Bauer (SKB) meldete vorl. GJ23 mit einem Umsatz von EUR 1,33 Mrd., der um 12% gegenüber dem Vorjahr stieg, was auf ein starkes Wachstum von über 23% im Segment Digital & Webfed zurückzuführen ist und im Einklang mit der Prognose aber über den Schätzungen liegt. Das EBIT für das GJ23 erreichte fast EUR 30 Mio., eine Verbesserung von 36% gegenüber dem GJ22, was das geschickte Management der Lieferkettenprobleme widerspiegelt. Nach einem vorübergehend schwachen dritten Quartal stieg der Umsatz im vierten Quartal um fast 15% gegenüber dem Vorjahr, wobei sich die EBIT-Marge um etwa 70 Basispunkte auf 7,3% verbesserte. Ein großer Banknotenauftrag aus den USA trug zur Belebung des Auftragseingangs (ca. EUR 1,29 Mrd.) im letzten Teil des GJ23 bei, was einmal mehr die hohe Qualität der Zielkunden von SKB unter Beweis stellte. SKB beendete das Jahr auf einem hohen Niveau, und nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch war die Erholung der Kundennachfrage im vierten Quartal mit verbesserten Wachstumsraten, Margen und Auftragseingängen ermutigend. Auch wenn der Ausblick für das GJ24 etwas enttäuschend ausfalle, bleibe abzuwarten, ob das Management die mittelfristige Prognose eines Umsatzes von rund EUR 1,8 Mrd. und einer EBIT-Marge von 8-9% einhalten werde. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





