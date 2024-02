Im Vorfeld des Capital Markets Day der Bayer AG am 5. März in London wächst die Skepsis unter den Analysten. Nachdem bereits am Mittwoch die Baader Bank das Kursziel für den DAX-Wert deutlich gekürzt hat, streicht die Citi sogar die Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Das Kursziel wird massiv gesenkt.Analyst Peter Verdult von der Citi stuft das Papier von Bayer von "Buy" auf "Hold" ab. Zwar impliziert das neue Kursziel in Höhe von 33 Euro ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein Upside-Potenzial von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...