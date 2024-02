(shareribs.com) London 29.02.2024 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag etwas leichter. Belastend wirken die gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA. Auch die US-Geldpolitik ist ein Belastungsfaktor. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,2 Millionen Barrel auf 447,2 Millionen Barrel gesunken. Damit liegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...