Es herrscht Party-Stimmung im Krypto-Sektor. Schon vor mehr als zwei Wochen haben die größten zwei Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, neue Jahreshochs markiert. Nun geben auch die Coins aus der zweiten Reihe wie Solana und Cardano ordentlich Gas, was am Donnerstag für ein neues Allzeithoch im Krypto TSI Index sorgt.Erst am Mittwochnachmittag brach der Bitcoin über die psychologisch wichtige 60.000-Dollar-Marke aus, schon wenige Stunden später nutzte er das dadurch entstandene Kaufsignal, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...