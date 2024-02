In den USA schwelt weiterhin eine potenzielle Banken- und Immobilienkrise, die wie ein Damoklesschwert über den Märkten hängt. Das hat der potenziell mächtigste Banker der Welt, J.P. Morgan CEO Jamie Dimon, zu dieser Entwicklung zu sagen: Trotz neuer Allzeithochs ist die Angst an den Märkten vor einer potenziellen Banken- und Immobilienkrise in den USA groß. Zu stark sind die Verwerfungen des Jahres 2008 noch in dem Gedächtnis der Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...