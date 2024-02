DJ TABELLE/Inflation in Bundesländern sinkt im Februar

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck hat im Februar in einer Reihe von Bundesländern aufgrund von Basiseffekten nachgelassen. So fiel zum Beispiel die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 2,6 (Januar: 3,0) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Das ist der niedrigste Preisanstieg seit Juni 2021.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 (Vormonat: 0,2) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,6 (2,9) Prozent sinken.

=== Februar Januar +++ veröffentlicht Nordrhein-Westfalen +0,6% gg Vm +0,3% gg Vm +2,6% gg Vj +3,0% gg Vj Bayern +0,5% gg Vm +0,2% gg Vm +2,6% gg Vj +2,9% gg Vj Brandenburg +0,5% gg Vm +0,1% gg Vm +3,5% gg Vj +3,7% gg Vj Hessen +0,5% gg Vm 0,0% gg Vm +2,1% gg Vj +2,2% gg Vj Baden-Württemberg +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm +2,7% gg Vj +3,2% gg Vj Sachsen +0,3% gg Vm +0,4% gg Vm +3,0% gg Vj +3,5% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht --------------------------------------------------------- Deutschland +0,5% gg Vm* +0,2% gg Vm (14.00 Uhr) +0,2% gg Vj* +2,9% gg Vj *Prognose ===

