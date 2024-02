Die Geely-Marke Zeekr hat in China eine überarbeitete Version seines auch in Europa angebotenen Zeekr 001 auf den Markt gebracht. Die Neuauflage des Elektromodells, das bisher mehr als 160.000 Mal verkauft wurde, wurde technisch verbessert und kostet weniger als der Vorgänger. Beim Zeekr 001 handelt es sich um einen elektrischen Shooting Brake der Oberklasse, der auf der SEA von Geely basiert. Das Modell ist im Oktober 2021 in die Serienproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...