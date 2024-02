EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG gründet hochkarätiges Impact Advisory Board mit namhaften ESG-Experten Frankfurt am Main, 29. Februar 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, stellt sein neu etabliertes Impact Advisory Board vor. Hochkarätige Mitglieder des Gremiums sind die ESG-Experten Prof. Dr. Anabel Ternès, Volker Weber, Dr. Andreas Rickert, und Peter Liu. Die Board-Mitglieder verfügen alle über langjährige Erfahrungen im Bereich Impact Investing. Mit dem Gremium sollen für NEON EQUITY u.a. neue Investmentopportunitäten im Bereich Impact Investing geschaffen werden. Außerdem erweitert NEON EQUITY damit sein Netzwerk und stärkt sein Know-how im Bereich ESG. Prof. Dr. Anabel Ternès ist u.a. mehrfache Gründerin und hat als Zukunftsforscherin eine Professur für Kommunikationsmanagement an der SRH Berlin. Darüber hinaus ist sie geschäftsführende Direktorin des Berliner SRH-Instituts für Nachhaltiges Management. Sie gilt als einer der führenden Köpfe für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Deutschland. Volker Weber Co-CEO und Chief Sustainability Officer (CSO) bei der NIXDORF Kapital AG. Bei dem auf Impact Investing fokussierten Unternehmen ist er u.a. verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe sowie die Entwicklung der Unternehmensstrategie. Zudem war er u.a. mehrere Jahre als Vorsitzender des Vorstands für das Forum nachhaltige Geldanalgen e.V. tätig und berät als Experte für nachhaltige Finanzen in Politik und Wirtschaft. Dr. Andreas Rickert ist CO-CEO der NIXDORF Kapital AG. Zudem ist er Vorstand und Mitgründer des gemeinnützigen Think-and-Do-Tanks PHINEO sowie Gründungsvorstand der Bundesinitiative Impact Investing. Zuvor war für die Bertelsmann Stiftung und die Weltbank tätig. Er berät zahlreiche internationale Institutionen wie die Europäische Kommission und die G7 zu Nachhaltigkeitsthemen. Peter Liu ist Gründer und Vorsitzende der WI Harper Group. Mit 20 Jahren Erfahrungen im Bereich Venture Capital gilt Liu als Pionier der VC-Szene in Asien. Er ist Mitglied des World Economic Forums und hat mehrere Verwaltungsratsmandate inne, wie z.B. im Committee of 100, einer Non-Profit-Organisation für chinesisch-amerikanische Beziehungen. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Mit dem Impact Advisory Board stellen wir uns im Bereich ESG-Investments noch stärker auf. Ich freue mich, vier so renommierte ESG-Experten als Impulsgeber, Berater und Sparringspartner für NEON EQUITY gewinnen zu können. Damit wollen wir Kräfte im ESG-Bereich bündeln und einen aktiven Beitrag zur Diskussion von Nachhaltigkeitsthemen leisten. NEON EQUITY selbst wird natürlich auch von der fundierten Expertise jedes einzelnen Mitglieds unseres Impact Advisory Boards profitieren. Wir erhalten durch das Netzwerk des Boards nicht nur neue Investmentmöglichkeiten. Auch unsere bestehenden Kunden können das Know-how der Mitglieder nutzen." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

