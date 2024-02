Salesforce wächst zweistellig und kündigt Dividende an - Investoren sind jedoch nicht überzeugt

Werbung







Salesforce hat im letzten Jahr eine sehr solide Performance erzielt. Das zweistellige Wachstum überzeugt die Investoren nicht, es ist schwächer als in den letzten 20 Jahren.



Gestern Abend hat das Cloud-Unternehmen gute Nachrichten mitgeteilt. Der Umsatz ist um 11% auf 34,9 Mrd. US-Dollar gestiegen. Das operative Ergebnis und der Nettogewinn haben sich auch prozentual zweistellig erhöht. Außerdem hat der SAP-Konkurrent erstmals die Ausschüttung einer Dividende von 0,4 US-Dollar je Aktie gekündigt. Aufgrund der guten Zahlen hat die Firma sich optimistisch gezeigt, darüber hinaus hat sie ein neues Aktienrückkaufprogramm von über zehn Milliarden US-Dollar bekanntgegeben.



Jedoch ist es nicht genug für die Investoren. Für die amerikanische Firma ist es das schwächste Wachstum seit 20 Jahren. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr ist auch ernüchternd. Dies könnten somit Gründe sein, warum die Aktie heute über 2% fällt.









Es gibt einen Grund zum Feiern: 35 Jahre Optionsscheine - Webinar Aufzeichnung



Am 28. Februar 2024 hielt Julius Weiss das Live Webinar "Es gibt einen Grund zum Feiern: 35 Jahre Optionsscheine". In diesem präsentierte Herr Weiss neben einem geschichtlichen Exkurs auch die grundlegende Funktion sowie einige Möglichkeiten, wie Sie diese Produkte besonders effektiv einsetzen können. Sollten Sie das Webinar verpasst haben können Sie sich über den roten Button die Aufzeichnung anschauen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC