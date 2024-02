Snowflake-Aktionäre werden den Donnerstag nicht in guter Erinnerung behalten. Das Papier des Cloud-Unternehmens bricht am Morgen im europäischen Handel um über -20% ein. Was steckt hinter dem Kursdebakel der Snowflake-Aktie (WKN: A2QB38)? Snowflake vorgestellt Snowflake ist ein Cloud-basiertes Software-as-a-Service-Unternehmen, das seinen Kunden eine Plattform für die Datenanalyse bietet. Sie ermöglicht es Unternehmen, Daten in einer einzigen Quelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...