Deutliches Kursplus bei der Centrotec Aktie, die nur an der Hamburger Börse notiert wird. Das Unternehmen aus Brilon im Sauerland hat am Donnerstag einen Aktienrückkauf angekündigt. Geboten werden 50 Euro je Centrotec Aktie, die aktuell am Aktienmarkt in Hamburg 8,79 Prozent auf 49,50 Euro infolge der Offerte zulegt. "Die Annahmefrist beginnt am 5. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...