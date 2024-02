Intel plant eine Chipproduktion in Magdeburg. Für den Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts Reiner Haseloff ist "alles fix". Der Staat will das Ganze mit 30 Milliarden Euro subventionieren. Mit der Entscheidung, eine hochmoderne Halbleiterproduktionsstätte in Magdeburg zu errichten, unterstreicht Intel sein Vertrauen in den Standort Deutschland und eröffnet neue Perspektiven für die Region Sachsen-Anhalt ...

