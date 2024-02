Die Volkswagen AG und ihr chinesischer Partner XPeng haben angekündigt, gemeinsam einen SUV zu entwickeln, das erste Fahrzeug ihrer Kooperation. Dieses Vorhaben umfasst ein gemeinsames Beschaffungsprogramm für Teile, die in den Fahrzeugen beider Hersteller verwendet werden, um Kosten zu sparen. Die Partnerschaft, die im Juli mit Volkswagens (VW) Kauf von 4,99 Prozent der Anteile an XPeng für rund 700 Millionen US-Dollar begann, zielt darauf ab, bis 2026 zwei EV-Modelle auf den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit soll die Entwicklungszeit um mehr als 30 Prozent verkürzen, indem Größenvorteile beim Einkauf und Innovationen in Design und Konstruktion genutzt werden. Ralf Brandstatter, …